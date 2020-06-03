شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و50 إصابة.. تقرير رصد حالات «كورونا» بالمؤسسات الصحفية القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن تقريرها اليومي لرصد ومتابعة حالات الإصابة والاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأضافت الهيئة في بيانها، الثلاثاء، أنها رصدت في مؤسسة «الأهرام» 5 حالات إصابة مؤكدة لبعض العاملين بالمؤسسة، حيث خضع اثنان لاجراءات العزل المنزلي مع الحصول على بروتوكول العلاج اللازم، وتم حجز اثنين آخرين بمستشفيات العزل الحكومي، والأخير تم عزله بمستشفي السكة الحديد بأبوزعبل.

وفي مؤسسة «أخبار اليوم»، أوضحت الهيئة، وفاة أحد العاملين اليوم بالمؤسسة إثر إصابته بفيروس «كورونا»، وإصابة ١١ حالة، وتلقي ٣ منهم العلاج وخرجوا من المستشفي ويخضع ٣ آخرين للعلاج بمستشفيات العزل الحكومي وتم إصدار خطاب تحويل من الهيئة لمستشفي السكة الحديد، وصدرت من الهيئة خطابات تحويل للمستشفيات لثلاثة آخرين، ويخضع الأخير لإجراءات العزل المنزلي وبروتوكول العلاج.

كما رصد تقرير الهيئة عن ٣٨ حالة اشتباه بمؤسسة «الأخبار» نتيجة الاختلاط بحالات إصابة، وتم عزلها منزلياً ومتابعتها طبياً تحت إشراف رئيس الادارة الطبية بالمؤسسة.

أما مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، فأشارت الهيئة إلى وجود ١٠ حالات إصابة بفيروس «كورونا»، يخضع ٥ منهم لاجراءات العزل المنزلي، وتم احتجاز ٥ بمستشفيات العزل، بالإضافة إلى ١٧ حالة اشتباه، وتم عزلهم منزلياً ومتابعتهم طبيا من قبل الادارة الطبية بالمؤسسة، ومنح ١٢ من العاملين بالمؤسسة أجازة لمدة ٢١ يوم نتيجة مخالطتهم لبعض حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وأضافت تقرير الهيئة أن مؤسسة «روزاليوسف»، تم رصد ١٢ حالة إصابة بفيروس «كورونا»، حيث تم احتجاز أحدهم بالعزل بمستشفي السكة الحديد بأبو زعبل وآخر بمستشفى صيدناوي، وخضع ٨ منهم لإجراءات العزل المنزلي والحصول على بروتوكول العلاج الطبي، وتم منح أحدهم إجازة أسبوعين ومتابعته طبياً، والأخير تحولت نتيجته من إيجابية لسلبية وجاري الانتهاء من إجراءات خروجه من العزل.

وفي مؤسستي دار المعارف ودار الهلال، كشفت الهيئة وجود حالتي إصابة في المعارف و10 إصابات في الهلال يخضعون في مستشفيات الحجر الصحي.

Advertisements

واستطرد تقرير الهيئة أن الشركة القومية للتوزيع، تم رصد حالتي اشتباه وجاري اجراء الأشعة المقطعية وكافة التحاليل للتأكد من إيجابية الإصابة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات الطبية.

وأكدت الهيئة عدم رصد أي حالات اصابة بكورونا في وكالة انباء الشرق الاوسط.