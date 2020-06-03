شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة:إصابة 5 حالات فى الأهرام بكورونا.. ووفاة عامل بأخبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنه تم رصد عدد خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بمؤسسة الأهرام ، حيث خضع اثنان لإجراءات العزل المنزلي مع الحصول علي بروتوكول العلاج اللازم، وتم حجز اثنين آخرين بمستشفيات العزل الحكومي، والأخير تم عزله بمستشفي السكة الحديد بأبو زعبل.

وأضافت أن لجنة إدارة الأزمة في مؤسسة الأهرام قررت باجتماعها اليوم اتخاذ عدة قرارات مهمة شملت ما يلى :

أي زميل تظهر عليه بعض أعراض كورونا يتم على الفور عمل أشعة مقطعية و تحليل دم كامل وإعطاء الزميل إجازة لحين ظهور النتيجة .. وفى ضوء نتيجة هذا الاجراء يتم التعامل مع الزميل علاجيا من قبل المركز الطبي بالمؤسسة على الفور .

في حالة ظهور نتيجة التحاليل و الأشعة بصورة ترجح إصابة الزميل بكورونا يتم على الفور عمل مسحة للزميل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة و الاستمرار في العزل والعلاج المنزلى .

في حالة إيجابية المسحة للزميل يتم علاجه ضمن بروتوكول التعاون مع الهيئة على الفور .

و فى مؤسسة أخبار اليوم :

- وفاة أحد العاملين اليوم بمؤسسة أخبار اليوم اثر إصابته بفيروس كورونا .

- رصدت مؤسسة أخبار اليوم ١١ حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث تلقي ٣ منهم العلاج وخرجوا من المستشفي ويخضع ٣ اخرين للعلاج بمستشفيات العزل الحكومي وتم إصدار خطاب تحويل من الهيئة لمستشفي السكة الحديد، وصدرت من الهيئة خطابات تحويل للمستشفيات لثلاثة آخرين ، ويخضع الأخير لاجراءات العزل المنزلي وبروتوكول العلاج.

كما رصدت المؤسسة ٣٨ حالة اشتباه نتيجة الاختلاط بحالات إصابة ، وتم عزلها منزلياً ومتابعتها طبياً تحت إشراف رئيس الادارة الطبية بالمؤسسة.

مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر :

- رصدت المؤسسة ١٠ حالات إصابة بفيروس كورونا ، حيث خضع ٥ منهم لاجراءات العزل المنزلي ، وتم احتجاز ٥ بمستشفيات العزل.

- كما رصدت المؤسسة ١٧ حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، وتم عزلهم منزلياً ومتابعتهم طبيا من قبل الادارة الطبية بالمؤسسة .

- منح ١٢ من العاملين بالمؤسسة اجازة لمدة ٢١ يوم نتيجة مخالطتهم لبعض حالات الإصابة بفيروس كورونا .

وتواصل المؤسسة عمليات التطهير والتعقيم بشكل يومي بجميع فروعها، وكذلك توفير أدوات التعقيم للعاملين بالمؤسسة.

مؤسسة روزاليوسف:

- تواصل المؤسسة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي ، كما تم تشكيل لجنة للمرور بشكل يومي علي المؤسسة لرصد ومتابعة الاجراءات المتبعة .

- يتم تعقيم المؤسسة بشكل كامل يوم الجمعة ، بالإضافة لعمليات التطهير والتعقيم التي تتم بشكل يومي .

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- رصدت المؤسسة ١٢ حالة إصابة بفيروس كورونا ، حيث تم احتجاز احدهم بالعزل بمستشفي السكة الحديد بابو زعبل وآخر بمستشفي صيدناوي، وخضع ٨ منهم لاجراءات العزل المنزلي والحصول علي بروتوكول العلاج الطبي، وتم منح احدهم اجازة أسبوعين ومتابعته طبياً، والأخير تحولت نتيجته من ايجابيه لسلبية وجاري الانتهاء من إجراءات خروجه من العزل.

مؤسسة دار المعارف :

- تواصلت عمليات التطهير والتعقيم بمؤسسة دار المعارف بشكل كامل وتوفير الكمامات وقفازات ومواد التطهير للعاملين، وتواصل الادارة الطبية متابعة حالات الاشتباة بها في حالة ظهور أي طاريء .

- رصدت المؤسسة حالتي إصابة بفيروس كورونا ، حيث تم تحويل احدهما بموجب خطاب من الهيئة لمستشفي سكك حديد مصر وتم توقيع الكشف الطبي عليه ومنحه بروتوكول العلاج اللازم وعزله منزلياً، وتم حجز الحالة الأخير بالرعاية بأحد المستشفيات .

- رصدت المؤسسة خمس حالات اشتباه نتيجة لمخالطة بعض المصابين ، وتم عزلهم منزلياً مع المتابعة من قبل الادارة الطبية بالمؤسسة.

مؤسسة دار الهلال:

- تواصلت جهود التطهير والتعقيم بشكل كامل بكافة ارجاء المؤسسة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

- رصدت المؤسسة ١٠ حالات إصابة بفيروس كورونا ، حيث يخضع احدهم للعلاج بمستشفي شبرا العام، وآخر بالمستشفي القبطي وخمسة بالعزل المنزلي مع حصولهم علي بروتوكول العلاج، وآخر بمستشفي صدر العباسية، واثنين اخرين قد تماثلا للشفاء وخرجا من مستشفي العزل وفي فترة النقاهة .

الشركة القومية للتوزيع :

- واصلت المؤسسة عمليات التطهير والتعقي بالمبني الرئيسي وكافة افرع المؤسسة .

- تم رصد حالتي اشتباه وجاري اجراء الأشعة المقطعية وكافة التحاليل للتأكد من إيجابية الإصابة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات الطبية.

وكالة أنباء الشرق الاوسط :

- واصلت المؤسسة عمليات التطهير والتعقيم بها، مع التركيز علي الدورين السادس والتاسع حيث سبق وان ظهرت حالتين بهما.

- واصلت المؤسسة متابعة الاجراءات الاحترازية الوقائية بها والحرص علي تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في صالة التحرير والمندوبين والأقسام المختلفة ، وتخفيض أعداد العاملين في القطاعين الصحفي والإداري حيث ان الطاقة الفعلية للعاملين بالمؤسسة الان ٢٥٪؜ من قوة العمل.

- تواصل المؤسسة توفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، والحرص علي ارتداء جميع العاملين بالمؤسسة للكمامات والخضوع لإجراء قياس الحرارة قبل دخول المؤسسة.