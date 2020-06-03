شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. راجح قاتل.. القصاص لضحية الشهامة يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بتأييد الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، وإسلام عواد 15عاما، ومصطفى محمد 15 عاما، وإسلام البخ 5 سنوات، لتقترب قضية شغلت الرأى العام من محطتها الأخيرة في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القضية كاملة

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