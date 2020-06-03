شكرا لقرائتكم خبر عن 1152 إصابة و47 وفاة بكورونا..وهذه تسعيرة علاج المصابين بالمستشفيات الخاصة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الزميل وليد عبد السلام المشرف علي قطاع الصحة باليوم السابع، في لايف علي الصفحة الرسمية للجريدة علي فيس بوك تسجيل وزارة الصحة والسكان 1152 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الإصابات لــ 27536 حالة بينما بلغ اجمالي عدد الوفيات 1052 حالة بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة اليوم .

وقال الزميل وليد عبد السلام: وزارة الصحة أكدت أن الكمامة هي السبيل الوحيد للوقاية والحماية من إنتقال العدوي مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مستمر .

وحول قرار تسعير خدمات علاج المصابين بكورونا قال الزميل وليد عبد السلام إن تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة بالقسم الداخلى تتراوح ما بين 1500 إلى 3000 جنيه كما أن وتكلفة اليوم للمريض فى الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعى تتراوح ما بين 7500 إلى 10000 جنيه وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعى تتراوح ما بين 5000 إلى 7000 جنيه.

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وتابع: تتراوح الأسعار المشار إليها طبقا لتصنيف المستشفى وتشمل جميع بنود التكلفة متضمنة الإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية وأتعاب الأطباء والتمريض وأتعاب العمال والمساعدين.

واستكمل: تصدر وزارة الصحة والسكان خلال ساعات، قرارا بإلغاء الحجر الصحى فى الفنادق والمدن الجامعية للقادمين من الخارج على أن يكون الحجر منزليا مع المتابعة من جانب مكاتب الصحة المنتشرة بالجمهورية.

وقال إن القادمين من الخارج تجرى لهم الدولة العائدين منها تحليل PCR، وتابعت المصادر: أن مصر تشترط اجراء تحليل PCR للكشف عن الإصابة بكورونا من عدمها قبل العودة من الخارج أسوة بدول العالم.

وأضاف، أنه مع عودة القادمين من الخارج يتم في المطار إجراء تحليل سريع للكشف عن كورونا وكل الحالات التي يثبت سلبيتها لن يكون لها حجر صحي أما الحالات الإيجابية البسيطة سيتم عزلها منزليا أما الحالات الحرجة سيتم توجيهها إلى مستشيات العزل.