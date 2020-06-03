إنفوجراف.. أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة عزل المصابين بكورونا داخل المستشفيات الخاصة على أن تخضع هذه المستشفيات للرقابة والمتابعة الدقيقة.

أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة "الخليج 365" يستعرض تسعيرة العلاج سواء في الأقسام الداخلية أو في أقسام الرعاية المركزة. تكلفة اليوم الواحد للمريض بغرفة العزل بالقسم الداخلى تتراوح ما بين 1500 إلي 3000 جنيه Advertisements تكلفة اليوم للمريض في الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعي تتراوح ما بين 7500 إلى 10000 جنيه تكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح ما بين 5000 إلى 7000جنيه الأسعار تشمل الإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية وأتعاب الأطباء والتمريض.

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