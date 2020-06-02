«صحة البحيرة»: شفاء أول مصابة بـ«كورونا» في مستشفى شبراخيت

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفل طاقم العاملين بمستشفى شبراخيت المركزي المخصص للعزل الصحي بشفاء وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من المستشفى.
وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، في بيان، الثلاثاء، عن شفاء المصابة بفيروس كورونا المستجد وخروجها من المستشفى، وقدمت الشكر لطاقم العاملين بمستشفى شبراخيت المركزي.
وأشار بيان أصدرته المديرية عبر الصفحة الرسمية إلى شفاء المصابة بعد استكمال العلاج وتقديم الرعاية الطبية لها بالمستشفى، وتحول نتائج الفحوصات المعملية لها من إيجابية إلى سلبية.
وأكد البيان بالتنبيه على المتعافية باستكمال فترة العزل في المنزل، وتم التأكيد عليها بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية.
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