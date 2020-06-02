شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: وقف تراخيص البناء السارية لحين توافر الاشتراطات البنائية والجراجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته بوقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم ارتكابها والتصدي لها بالإزالة الفورية حتى سطح الأرض مع تحويل تلك المخالفات ومرتكبيها إلى القضاء العسكري.

وطالب محافظ بورسعيد متابعة تنفيذ القرار وموافاته بتقرير يومي بالنتائج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء

كما أصدر المستشار النائب العام الكتاب الدوري بشأن جرائم أمن الدولة طوارئ، والتي تجرم وتضيف الجرائم البناء للمخالفات السابق ذكرها إلى جرائم أمن الدولة العليا طوارئ.

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