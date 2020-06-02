شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الـ70 على التوالي.. محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الثلاثاء، التزام المواطنين منازلهم في اليوم الـ70 من أيام الحظر بمراكز ومدن المحافظة، تطبيقًا لقرار حظر التجوال، والذي يهدف إلى الحد من تحركات المواطنين غير الضرورية، ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التي اتخذتها الدولة لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد «COVID-19» والحد من انتشاره، وذلك ابتداءً من الـ8 مساءً حتى الـ5 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفقًا للتعليمات التي وضعتها الحكومة المصرية، وعلي الأهالي أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وأسرهم لهذا الخطر.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، والتواصل المباشر والدائم بين جميع الجهات المعنية، لإنجاح جهود الدولة في مُحاصرة انتشار الڤيروس.