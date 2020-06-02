شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن إرشادات إضافية لارتداء الكمامة بطريقة سليمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الصحة والسكان إرشادات هامة لارتداء الكمامة بشكل سليم سواء في العمل أو في الأماكن العامة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ودعت الوزارة عبر صفحها الرسمية على «فيسبوك» إلى ارتداء الكمامة لأن الفيروس ينتقل عبر القطرات المتناثرة أثناء السعال أو العطس، والتأكد من تغطيتها للفم والأنف جيدًا.

وجاء في الإرشادات: «عند ملامسة الكمامة للفم والأنف تحقق من أنها لا تسبب لك صعوبة في التنفس خاصة إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو الجهاز التنفسي».

وشملت أيضًا التأكسد على «ارتداء الكمامة في مكان العمل والأماكن العامة التي يتواجد بها أعداد كبيرة من الناس، وأن الفرد ليس بحاجة لارتدائها داخل المنزل».

وأوصت بضرورة غسل اليدين جيدًا بعد لمس الكمامة المستعملة لتجنب نقل الفيروس، والتأكد من أن الكمامة المستخدمة صالحة حتى تقوم بدورها بشكل صحيح.

وتلزم الحكومة المواطنين بارتداء الكمامة في أماكن العمل والأماكن العامة والأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك ووسائل المواصلات، ويُعاقب من يخالف القرار بغرامة 4000 جنيه أو الحبس.

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