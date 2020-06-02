شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: مصر نجحت في إدارة أزمة «كورونا» إلى حد كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه لا توجد أي معلومات دقيقة عن فيروس «كورونا» حتى الآن، والشيء الصحيح لمنع انتشار الفيروس هو ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وتابع «هيكل»، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن فيروس «كورونا» في مصر منذ 90 يومًا، وعدد الإصابات لم يزد عن 25 ألف حالة، وهذا يعني أن مصر نجحت في إدارة الأزمة إلى حد كبير.

ولفت إلى أن الدولة قامت بتطبيق حظر التجول الكامل مرتين دون أن تصرح بذلك، وهذا حدث في شم النسيم، وإعطاء الموظفين إجارة للعيد تصل لـ8 أيام، مع تعطيل المواصلات العامة ووقف القطارات والمترو، وإغلاق الحدائق والمولات.