شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: لسنا مستعدون حتى الآن لمواجهة الحرب الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الدولة ليست مستعدة حتى الآن لمواجهة الحرب الإعلامية التي تواجهها بسبب تناثر قوتنا الإعلامية.
وأضاف الوزير، في برنامج «آخر النهار»، الثلاثاء، أن الدولة تحدد استراتيجيتها الإعلامية وحجم قنواتها وفقا لحجم التأثير المطلوب.
وتابع «هيكل»: سنضع الرؤى والاستراتيجيات على موقع وزارة الدولة للإعلام.
وتوجه «هيكل» بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب «دعمه غير المحدود».
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