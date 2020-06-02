شكرا لقرائتكم خبر عن 28 إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت محافظة الغربية بمختلف المراكز والمدن تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم وحسم مع المعتدين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان الثلاثاء، تنفيذ 28 قرار إزالة، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 597 مترًا بمركز طنطا وحي أول وثان طنطا وحي أول المحلة الكبرى ومركز قطور، وقرار إزالة لحالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 19 سهمًا، و3 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 590 مترًا، و17 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة 1610 أمتار بمركز سمنود.
وذكر الدكتور رحمي، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة في المهد لـ5 حالات تعد على أراضي زراعية على مساحة 2 قيراط و13 سهمًا بمركزي زفتى والسنطة، وإزالة 6 مخالفات بناء على مساحة 333 مترًا بمركزي قطور وطنطا.
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