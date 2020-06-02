شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مستشفى عزل.. لجان متابعة بسوهاج لتقييم المستشفيات في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تشكيل لجان من المتابعة والتفتيش الإداري بديوان عام المحافظة، بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية، والأمنية، والصحية، للمرور اليومي على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، ومتابعتها على مدار 24 ساعة للتأكد من كفأة عملها في مواجهة حالات الاشتباه والإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح المحافظ- في تصريح الثلاثاء- أنه تم تكليف هذه اللجان بالوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، والوقائية، والأدوية، والاحتياجات اللازمة بالمستشفيات، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك استقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، والتعامل معها طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة في علاج الحالات المصابة بالفيروس، لافتًا إلى أنه تم اختيار 17 مستشفى على مستوى المحافظة لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.

كما جرى تخصيص 5 خطوط ساخنة لتقلى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» على مدار 24 ساعة، فضلا عن الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، وأرقام وزارة الصحة والسكان «105» و«15335» المخصصة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس «كورونا المستجد»، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.