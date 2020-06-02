شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة شبكات كهرباء الصعيد للمستوى العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة شبكات الكهرباء فى مختلف المحافظات، خاصة الصعيد، للمساهمة فى تقليل معدلات الأعطال، وتقليل الأوقات اللازمة لإصلاح الأعطال، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى الصعيد لحين الوصول إلى مستوى عالمى للخدمة بعد سنوات طويلة من الإهمال.

وقال، فى تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة بمحافظتى سوهاج وقنا لتحسين مستوى الأداء وضمان استقرار واستمرار التغذية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة، والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وقال المهندس سامى أبو وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إنشاء 19 موزع جهد 11 كيلوفولت وتركيب أكشاك بالمحولات قدرات مختلفة بعدد 508 أكشاك بالمحول، وتركيب 900 محول قدرات مختلفة ومد خطوط كابلات جهد متوسط بطول 1040 كم وإنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بكمية 264 طنا، ومد خطوط كابلات جهد منخفض بطول 80 كم، ومد خطوط هوائية معزولة جهد منخفض بطول 11081 كم.

وأضاف أنه تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالى عدد 91 عملية بإجمالى أطوال كابلات 30.3 كم بتكلفة 30 مليون جنيه، ما انعكس على انخفاض متوسط الانقطاعات للغير مبرمج بنسبة 25%.

وأشار أبووردة إلى حدوث طفرة ملحوظة فى عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء كأعمال مدنية ومنظومات رقمية مميكنة، موضحا أن الشركة تعمل على تسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، ما أدى إلى تقليل قوائم الانتظار، حيث لا يتعدى التركيب أسبوعا من سداد القيمة، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ13 مركز خدمة عملاء بقطاع سوهاج، وتركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمى.

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