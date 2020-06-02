شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 6 آلاف مريض.. مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد قسم الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، الثلاثاء، قسم الأورام في أول يوم عمل بعد نقله لمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال «سليمان» إن الزيارة تاتي ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لتقديم خدمة طبية جيدة للأمراض المزمنة ومجابهة جائحة كورونا.

وتابع «سليمان» تشغيل جميع الأجهزة وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى، وأكد على توفير التهوية الجيدة، وحسن معاملة المرضى، مشددا على النظافة بصفة مستمرة، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين، مشيرا إلى أن المركز يخدم 6 آلاف مريض.

وبدأ العمل بمركز الأورام، الثلاثاء، بانعقاد لجنة الأورام لمناظرة الحالات وصرف العلاج اللازم، عقب نقله من مقره السابق بمستشفى التأمين الصحي الذي تم تحويله لمستشفى عزل لعلاج مرضى فيروس كورونا.