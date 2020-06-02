شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات الحجر تودع المتعافين من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عدد من مستشفيات العزل فى المحافظات، أمس، عددًا من المصابين بفيروس «كورونا 19 المستجد»، فيما شهد عدد آخر خروج حالات بعد تعافيها من الإصابة.

فى الإسكندرية، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمى المركزى، ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد بمقر المدينة الشبابية فى «أبوقير» إلى 454 حالة منذ تنفيذه وحتى الآن، وهم ممن تلقوا العلاج خلال المراحل الأولى المهمة للفيروس وأجروا التحاليل المختلفة التى أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» أنه تم تعافى حالة جديدة من المحجوزين بمستشفى عزل العجمى، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 166 حالة، فضلًا عن تحويل 8 حالات إلى الحجر المنزلى.

وفى المنوفية، أعلنت جامعة مدينة السادات، فى بيان عبر صفحتها الرسمية، إصابة الدكتور أحمد بيومى، رئيس الجامعة، بالفيروس، وخضوعه للحجر الصحى المنزلى، مؤكدة أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج وفقًا لأحدث البروتوكولات المعتمدة، وأنه يخضع للعزل المنزلى حتى تماثله للشفاء.

ومن جانبه، قال «بيومى» إنه أجرى عددًا من الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص الفيروس بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، منوهًا بأن حالته مستقرة إلى حدٍ كبير ويخضع للحجر الصحى المنزلى، ويتلقى العلاج حسب بروتوكول وزارة الصحة.

وتأكدت إصابة الدكتور حمدى عمارة، نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أيضًا، بعد أن أظهرت نتيجة عينة المسحة التى أجراها إيجابية حالته.

وقال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن لجان العزل المنزلى بدأت توزيع الأدوية على المصابين بجميع مراكز المحافظة، ومتابعة حالتهم الصحية تحت إشراف مديرية الصحة، وكذا التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية للحالات الإيجابية والمخالطين بالعزل المنزلى ومتابعة الحالة الصحية، والتأكد من تنفيذ العلاج المنصرف لهم وتقديم الدعم النفسى والمعنوى للمخالطين.

وفى البحر الأحمر، توفى محمد الغنام، مدير عام الحقول بشركة بترول «سوكو» بمنطقة جبل الزيت، داخل قسم العزل بمستشفى الغردقة العام، متأثرًا بإصابته بالفيروس، فى حين حذّرت إدارة الطب الوقائى بمدينة رأس غارب، شركات البترول العاملة داخل حدود المدينة من التعامل واستخدام العيادات الخاصة بالشركات لعزل الحالات المشتبه فى إصابتها. وكشفت نتائج التحاليل التى أجريت بالمعامل المركزية فى كفرالشيخ عن وجود 29 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالمحافظة إلى 418 حالة.. فيما أعلن الدكتور أحمد الطوبجى، مدير الإدارة الصحية بميت غمر فى الدقهلية، إصابة 7 حالات جديدة، بينها 2 من الأطباء، ليرتفع إجمالى الحالات الإيجابية إلى 48 حالة.

وأضاف «الطوبجى»، خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن الحالات الإيجابية هى لطبيب استشارى جراحة عمره 51 سنة، وطبيب آخر استشارى نساء وتوليد - 56 سنة، مقيمين بمدينة ميت غمر، بالإضافة إلى شاب - 20 سنة، وفتاة - 17 سنة، ورجل - 58 سنة، وجميعهم يقيمون بمدينة ميت غمر، إلى جانب سيدة عجوز - 82 سنة بقرية «الرحمانية»، ورجل آخر - 48 سنة بقرية «كوم النور».

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وفى البحيرة، أعلن الدكتور أحمد محمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور - الذى يخضع للعزل المنزلى، بعد أن تم اكتشاف إصابته السبت الماضى- استعداده للتبرع بالبلازما وفق الأسس العلمية لشفاء آخرين من الفيروس، مؤكدًا أنه بخير وحالته مستقرة.

وفى المنيا، أعلنت مديرية الصحة اكتشاف 34 مصابًا جديدًا، بينما واصلت الأطقم الطبية داخل مستشفى الحجر الصحى بمركز ملوى علاج 125 مصابًا تم نقلهم من المنيا، والمحافظات الأخرى، أمّا فى البحر الأحمر؛ فذكرت مصادر طبية أن نتائج الفحص والتحاليل لعدد من الركاب المصريين من العائدين لمرسى علم ضمن رحلات الطيران الاستثنائية من (الكويت والسعودية) ثبتت إيجابيتها لـ 7 حالات، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى العزل، لتلقى الرعاية الطبية.

كان مطار مرسى علم الدولى فى البحر الأحمر قد استقبل عددًا من الرحلات الجوية للمصريين العائدين من السعودية والكويت، وتم نقلهم لأحد فنادق المدينة، لقضاء فترة الحجر الصحى لمدة أسبوع، فى حين انتهت مدة الحجر لنحو 212 راكبًا من المصريين العائدين من (باريس وفرانكفورت) والذين وصلوا على متن رحلتى طيران الأربعاء الماضى، وذلك بعد التأكد من خلوهم من الإصابة.