شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: الدولة تعمل على تطوير الإعلام الرسمي.. وسوق الإعلانات الأكتر تضررًا من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قرب الانتهاء من تدشين الموقع الإلكتروني للوزارة. وقال «هيكل» إن الدولة تعمل على تطوير إعلامها الرسمي لتحقيق المصداقية والتأثير. وأشار في برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، الثلاثاء، إلى أن سوق الإعلانات الأكثر تضررًا جراء جائحة «كورونا». وأعرب الوزير عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع الإعلاميين المصابين بـ«كورونا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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