شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تكشف أسباب ارتفاع وفيات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة، أسباب زيادة نسبة وفيات فيروس «كورونا»، موضحة أنها ترجع إلى زيادة أعداد الإصابات، لافتة إلى أن نسبة الوفيات من 5% إلى 6% من الإصابات، بالإضافة إلى عدم ذهاب المواطنين إلى المستشفيات واستخدام وتداول أدوية خاطئة أو خطأ استخدامها لبعض المرضى.

وأوضحت «العسال»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن كل حالة مصابة بـ«كورونا» لها طبيعة علاج مختلفة؛ بسبب وجود بعض الأمراض المصاحبة، والطبيب وحده هو من يحدد العلاج.

وأضافت أن هناك حالات لا يجب أن تعالج في المنزل وتحتاج إلى مستشفيات، لافتة إلى أن تزايد الأعداد يؤدي إلى ازدحام المستشفيات، وبدأوا تطبيق العزل المنزلي للحالات البسيطة حتى يكون هناك أماكن بالمستشفيات لاستيعاب المرضى.