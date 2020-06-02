شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصاب بـ«عزل الإسماعيلية»: الانسحاب من مواجهة الوباء خيانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل الدكتور نادر الشرنوبى، الطبيب بمستشفى القنطرة غرب في الإسماعيلية، المصاب بفيروس «كورونا» ويتلقى العلاج بمستشفى العزل بأبوخليفة، رسالة إلى الشعب، مؤكدا أنه وزملاءه فداء لمصر، مستنكرا الدعوات التي أطلقها عدد من الأطباء بالاستقالة، مشيرًا إلى أنهم لا يمثلون سوى أنفسهم.
وقال «نادر» إنه وجميع الأطقم الطبية في معركة، وأن الانسحاب من المعركة خيانة، وأن شعاره الذي يجسده ويعيشه يوميا في عمله هو: «النصر على كورونا أو الشهادة».
وأضاف أنه أصيب بالفيروس خلال عمله بمستشفى القنطرة غرب، حيث كان يرافق إحدى الحالات الحرجة داخل الإسعاف خلال نقلها إلى مستشفى العزل في أبوخليفة، وعندما عاد إلى المستشفى شعر بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، واتصل بوكيل وزارة الصحة، الذي كلف بإرسال إسعاف له بعد عمل مسحة تحليل أثبتت إيجابيتها لكورونا. وأشار إلى أنه في انتظار نتيجة المسحة الثانية بمستشفى العزل الذي يعالج فيه بعد المسحة الأولى التي أثبتت أنها سلبية بعد 4 أيام من العلاج بالمستشفى، حتى يتمكن من الخروج والعودة مرة أخرى لمستشفى القنطرة لسماعدة زملائه.
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