شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ما يميز دولة عن أخرى في مواجهة «كورونا» هو الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن التغيير اليومي في عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، لا يمكن اعتباره مؤشر.

وأوضح مجاهد، في اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام» عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن ما يميز دولة عن أخرى في مواجهة «كورونا» هو الاستعداد، حيث تم زيادة عدد المستشفيات في مصر التي تستقبل المرضى.

وأشار إلى أن التوسع في المستشفيات هدفه تخفيف التكدس في المستشفيات، لافتا إلى أنه تم اعتماد التحاليل والأشعة على الصدر للمشتبه في إصابتهم بالفيروس للبدء في العلاج، ولا يشترط انتظار نتيجة المسحة.