شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنانة رجاء الجداوي مستقرة وبخير، مشيرًا إلى أن حالتها تتحسن بشكل جيد.
وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام» على في قناة TeN، أن حالة الفنانة الكبيرة ليست صعبة بناء على التقارير الطبية.
ونعى نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل على عبدالرحيم، الذي وافته المنية عصر اليوم.
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