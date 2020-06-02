شكرا لقرائتكم خبر عن «النساء فى الأخبار» يطلق برنامج تعزيز المهارات للإعلاميات عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق برنامج «النساء فى الأخبار» للمنظمة العالمية للصحف وناشرى الأنباء (وان-ايفرا)، أمس، سنته الخامسة على التوالى فى المنطقة العربية. واستهلّ البرنامج نشاطاته لهذه السنة ببدء التدريب على إدارة وسائل الإعلام كجزء من برنامج تعزيز المهارات بالشراكة مع الجامعة الأمريكية فى القاهرة لمجموعة مؤلّفة من 27 صحفية مصرية من عدة مؤسسات إعلامية، إذ تمّ تنظيم التدريب للمرة الأولى عبر الإنترنت.

ضمّ البرنامج هذه السنة أكبر عدد من الصحفيات من بلد واحد، اذ كان يُقدّم التدريب فى السابق فى مبنى كليّة الجامعة الأمريكية فى القاهرة، وكان يضمّ 30 صحفية من 4 بلدان من المنطقة العربية: الأردن ولبنان ومصر وفلسطين، أمّا هذه السنة، وبسبب توسّع البرنامج ونظراً للعدد الكبير من الصحفيات اللواتى يقدّمن سنوياً للمشاركة فى البرنامج، تم تغيير منهجية تقديم التدريب على أن يُصمّم ويقدّم لكل بلدٍ على حدة عوضاً عن تقديمه لصحفيات من البلدان الأربعة مجتمعة، ونظراً للظروف المحيطة بنا نتيجةً لانتشار وباء كورونا، وتم تقديم التدريب الأول فى مصر عبر الإنترنت.

وقالت فاطمة فرج، المدير الإقليمى للبرنامج فى المنطقة العربية: «بالرغم من الظروف الصعبة التى نعانى منها جميعاً، شاهدنا هذه السنة أعلى نسبة للمتقدمات للبرنامج فى مصر، وستكون دفعة 2020 أكبر دفعة تتخرج من البرنامج، هذه السنة مميزة لأننا نقدم التدريب للمرة الأولى عبر الإنترنت، رغم مدّته الطويلة وكثافة مادته التدريبية وهذا دليل على إصرارنا على تقديم البرنامج رغم الظروف المحيطة بنا».