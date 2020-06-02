شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يشهد طقوسًا احتفالية بعيد دخول المسيح إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقوس عيد دخول المسيح، إلى مصر، بكنيسة العذراء بالمعادى، حيث زار المذبح الذى صلى عليه بالكنيسة، والذى يقع عند السلم الذى نزلت منه العائلة المقدسة إلى مياه النيل، وسار البابا فى الممر الأثرى الذى يصل من الكنيسة إلى شاطئ النيل، كما تضمنت الطقوس إلقاء البابا بالمياه المقدسة فى مياه النيل عقب انتهاء القداس. وقال البابا فى عظته خلال الاحتفالية، الإثنين، نحتفل بأحد الأعياد السيدية التى نفرح بها، وهذا الاحتفال يتم فى أحد المواضع الأثرية التى عبرت بها العائلة المقدسة هنا فى منطقة المعادى، وبجوار نهر النيل الخالد، وهذه الرحلة والتى تكن رحلة بالمعنى المعروف، وكانت عبارة عن هروب، لكن الله جعل هذه الرحلة لها سمات خاصة ولها بركات عدة. فى سياق متصل، بعث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة تهنئة لأقباط الولايات المتحدة، بمناسبة اليوم القبطى العالمى، الذى بدأ الاحتفال به لأول مرة العام الماضى فى مناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر.

وقال «ترامب» فى رسالته: «أبعث بأطيب تمنياتى باحتفال سلمى ومبارك لملایین المسیحیین الأقباط فى الولايات المتحدة وحول العالم الذين یحتفلون بالیوم القبطى العالمى». واعتبر أنه وقت للاعتراف بأهمیة الحریة الدینیة، فيما شارك نيافة الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، أمس، فى الاحتفالية التى نظمتها جامعة سوهاج، لمنح جائزة «التسامح والحوار الدينى» فى مناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر. وأعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، اسم الفائز وهو الدكتور محمود فراج، الذى قدم بحثًا بعنوان «التسامح الدينى أيقونة التواصل بين الماضى والحاضر.