شاهد.. التزام المواطنين بالكمامات فى الأحوال المدنية والجوازات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد فيديو التزام المواطنين في وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية بإرتداء "الكمامات" والإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم عليها حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
كما إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية المعنية بأعمال التطهير والتعقيم لمرافق ومنشآت تلك الإدارات بصورة منتظمة قبل البدء فى إستقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب انتهاء اليوم حيث يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل.
جاء ذلك فى ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بوحدات وأقسام (قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية، وإستئناف العمل لإستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور) على مستوى الجمهورية ، مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.
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