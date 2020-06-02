"المشدد لمتهمي حرق كنيسة كفر حكيم وطعن قضية تهريب الآثار للخارج".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

السيطرة على حريق صيدلية في مصر الجديدة بدون إصابات

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، في إخماد حريق صيدلية بشارع المرغني في مصر الجديدة، بدون وقوع أي إصابات.

بينهم شقيق وزير المالية الأسبق.. متهمو "تهريب الآثار" يطعنون على سجنهم المشدد

تقدم دفاع 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تهريب الآثار" المصرية للخارج، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادر بحقهم حضوريًا بالسجن من 15 إلى

30 سنة.

الإدارية العليا تقبل طعون طلاب التعليم الفني على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

قررت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار

وزير التربية والتعليم الفني؛ بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.

ضبط مالك شركة بحوزته 5 آلاف "جهاز استنشاق و كمامة" مجهولة المصدر

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة، لحيازته ( 5059

جهاز وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "جهاز استنشاق، كمامة، جوانتي") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على

جمهور المستهلكين.

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طعنه لمنعه من التشاجر.. تفاصيل مقتل شاب على يد والده في المطرية

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، تفاصيل مقتل شاب بطعنة من والده في المطرية.

حريق الهرم.. استمرار عملية التبريد والمعمل الجنائي يعاين العقار المتفحم

يجري رجال الدفاع المدني بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة أعمال التبريد بموقع حريق هائل اندلع في عقار مكون من 4 طوابق، اتخذه مالكه كمخازن تجارية

بمنطقة الهرم، الثلاثاء.

المشدد 15 سنة لـ7 متهمين وبراءة اثنين في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، كلا من عبدالرووف نجم، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل

عبدالعظيم، وسعيد يحيى عتريس، وصبحي ربيع عبدالعال، وحسام السيد محمود، وأشرف سعد حنفي، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامهم في القضية المعروفة

إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم".

حريق الهرم.. العقار تحول إلى كتلة رماد بعد "جحيم" استمر ساعتين

قرابة الساعتين، جابه رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا اندلع في عقار مكون من 4 طوابق، اتخذه مالكه كمخازن تجارية بمنطقة الهرم، الثلاثاء.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أعلى عقار بشارع المجزر الآلي.

سيارة يقودها "حدث"..تفاصيل مصرع فتاة إثر حادث دهس بالتجمع الأول

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب أخرين إثر حادث دهس داخل إحدى المدن السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.