تأييد حبس زياد العليمي سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس المحامي زياد العليمي سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد رفض الاستئناف المقدم منه. وكانت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدي، قضت بحبس "العليمي" سنة وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة. وأحالت نيابة المقطم أحالت "العليمي" للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" البريطانية. يذكر أن زياد العليمي محبوسًا احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

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