"حاجة ترفع الرأس".. يوميات مترددين على مواقع شرطية جماهيرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قبل انطلاق العمل بالمواقع الشرطية الخدمية، وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مأموريات من أطقم الطبي الوقائي؛ لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بما يتوافق مع المعايير المعمول بها والمعتمدة؛ لحماية سلامة العاملين والمترددين عليها.

دبت الحياة من جديد بكافة وحدات وأقسام وقطاعات والإدارات الشرطية والخدمية من الأحوال المدنية للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية بعد استئناف العمل؛ لتلببية احتياجات المواطنين من إصداراتها المختلفة المستخدمة في التعاملات اليومية.

عودة العمل جاءت وفق خطة محكمة حظيت بإشادة المواطنين ليقول أحد المترددين على مصحلة الأحوال المدنية "في تنظيم عالي جدا والإجراءات رائعة" ويضيف آخر "شئ مفرح إن في التزام من الناس وإجراءات الوقاية في المكان".

عودة العمل بتلك المواقع الشرطية الجماهيرية جاءت وفقا لضوابط محددة تتوافق مع ما تتخذه الدولة من تدابير وإجراءات وقائية، فارتداء الكمامات الطبية شرط أساسي للتردد عليها، كما تم تثبيت بوابات تعقيم مجهزة على مداخلها.

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وحرصت الوزارة على مراعاة التباعد، ومنع أي تكدسات بالسماح بدخول أماكن محددة ووضع ملصقات إرشادية واستراحة مجهزة بالخارج وهو ما أكده أحد المواطنين "في استيكر على الكراسي لضمان مسافة آمنة.. حاجة ترفع الرأس".

كما تقرر استئناف العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد تراخيص مختلف أنواع المبركبات مع الالتزام بارتداء الكمامات والضوابط الاحترازية.

المواطنون أشادوا بعودة العمل في المواقع الشرطية والضوابط المعمول بها داخل تلك الأماكن؛ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والتيسيرات المقدمة لاختصار زمن تقديم الخدمة.