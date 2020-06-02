السيطرة على حريق صيدلية في مصر الجديدة بدون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، في إخماد حريق صيدلية بشارع المرغني في مصر الجديدة، بدون وقوع أي إصابات. وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في صيدلية ومعمل بمصر الجديدة. وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، دون أية خسائر في الأرواح البشرية.

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