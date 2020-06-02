القوى العاملة: متابعة الإجراءات الاحترازية بالمصانع الكويتية التي تضم مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك وفقا لتوجيهات الوزير بقيام مكتب التمثيل العمالي بالكويت بعمل زيارات ميدانية للمصانع والشركات التي يعمل بها عمال مصرية للوقوف علي الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار العمالي بالكويت أحمد ابراهيم، إنه أجرى زيارة إلى مصنع الصفاة لمنتجات الألبان بمنطقة كبد لمتابعة التزام العاملين المصريين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وبناء العلاقات مع أصحاب الأعمال لضمان الحفاظ على مستحقات العاملين، وتخفيف حدة الاحتقان الموجودة حاليا فى المجتمع الكويتى ضد الجالية المصرية.

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