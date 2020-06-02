أخبار مصر | عاجل| "مصر تتحدى كورونا".. كواليس وتفاصيل جديدة بشأن بيان "الصحة"

"مفاجآت من العيار الثقيل، ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية، اطمئنان وفرحة المصريين".. بشرى سارة زفتها وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، بالتزامن مع صدورها البيان الذي ينتظره الملايين عن آخر ما يدور من مستجدات وتطورات بشأن عدد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكانت المفاجأة انخفاض معدل الإصابات بشكل ملحوظ ولافت، ما أدى إلى سعادة العديد من المواطنين على الرغم من زيادة عدد الوفيات حالة واحدة فقط عن بيان الأمس.

"حصيلة آخر أعداد للإصابات الجديدة والوفيات".. هكذا تعلن وزارة الصحة، خلال بيانها اليومي، فضلًا عن الحالات التي تماثلت للشفاء، وتعليمات وتوجيهات من وزارة الصحة، للمواطنين، بشأن طقوس وعادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر، في ظل الجائجة التي تشهد تزايدًا يوميًا بشكل ملحوظ.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ما جاء من تفاصيل في بيان "الصحة" اليومي وعرض آخر المستجدات والتطورات بشأن كورونا في محافظات مصر.

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