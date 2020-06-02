أخبار مصر | اقتراح برلماني بتجهيز المدارس لاستقبال حالات الطوارئ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اقتراح برلماني بتجهيز المدارس لاستقبال حالات الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجهيز مدرستين بكل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، وعمل الصيانة اللازمة لهم لاستقبال الحالات الطارئة، وفتح باب التبرع من أهل تلك المناطق التي يوجد بها المدرستين لتوفير السرائر والأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال المرضى.

وطالبت خضير، في اقتراحها، اليوم الثلاثاء، بإتاحة توفير دورات تدريبية للشباب على الإسعافات الأولية، وذلك للمساندة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمصر في الآونة الأخيرة، مُؤكدة أن مقترح تجهيز مدرستين بكل منطقة لاستقبال حالات الطوارئ بمختلف محافظات الجمهورية سيساهم بكل تأكيد في تخفيف الضغط على المستشفيات وأطقم التمريض.

كما طالبت عضو مجلس النواب، الشعب المصري بالالتزام بكافة القرارات التي تصدرها الحكومة وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا أكثر من الوضع الحالي.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.