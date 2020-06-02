أخبار مصر | السياحة والآثار تكرم عدد من عامليها لاجتيازهم دورة السلامة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار تكرم عدد من عامليها لاجتيازهم دورة السلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت وزارة السياحة والآثار عدد من العاملين بقطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية وقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، وذلك لاجتيازهم برنامج صحة وسلامة الأغذية بنجاح.

وحسب بيان الوزارة، قامت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وبحضور عدد من قيادات الوزارة، بتكريم وتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي (HACCP) والخاص بطرق صحة وسلامة الغذاء لهؤلاء العاملين.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد نظمت هذا البرنامج كخطوة نحو خلق كوادر مدربة للاستعانة بهم في هذا المجال، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة بهذه المنشآت وتوفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية.

ومن ناحيتها، أعربت شلبي عن تقديرها لهؤلاء المكرمين، ودعتهم إلى بذل مزيد من الجهد في العمل، مشيرة إلى أن ملف التدريب يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية وخاصة تنمية قدرات شباب العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب والمتحدث الرسمي، أنه تم عقد هذا البرنامج بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، وتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية والفندقية، والتعريف بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل.

وأضافت أن هذا البرنامج يؤهل الحاصلين عليه لقياس مدى سلامة الاجراءات الصحية السليمة بداية من تخزين الأطعمة حتي وصولها إلي طاولة الاستخدام في الفنادق والمطاعم، وأيضا مراقبة الاجراءات السليمة المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء للعاملين بمجال الاغذية والمشروبات.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.