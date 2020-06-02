مصر | تفاصيل حريق صيدلية شهيرة في مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل حريق صيدلية شهيرة في مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني، عن تفاصيل حريق هائل شب داخل صيدلية سيف بشارع ميرغني في مصر الجديدة، موضحا أن الحريق بسبب ماس كهربائي بأحد التكيفات التي توجد داخل الصيدلية مما ادي إلي انفجار شديد داخل الصيدلية.

وأضاف المصدر إلى "الخليج 365" أن الحريق التهم عدد من كميات الأدوية التي توجد داخل الصيدلية وجاري حصر التلفيات والخسائر الملحقه بها، مشيرا انه لا يوجد اصابات او وفيات حتي الأن.

وكانت إدارة الحماية المدينية بالقاهرة، دفعت بـ 8 سيارات إطفاء، وخزان مياه، وسلم هيدروليكي، وذلك للسيطرة على حريق شب في إحدى صيدليات سيف بشارع الميرغني بمصر الجديد.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الصيدليات فى مصر الجديدة، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات ولم يوجود اصابات حتي الأن اقرأ أيضا...