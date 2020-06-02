شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: تحديد موعد عودة الحركة غدًا.. وتخفيض أسعار التذاكر «وارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن خسائر شركة «مصر للطيران» بالمليارات وشركات الطيران الخاصة بالملايين، ولكنها استطاعت العمل في رحلات البضائع في محاولة لتقليل الخسائر، ولكنه لا يلغي الآثار السلبية الكبيرة.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لقناة «صدى البلد»، أن اجتماع الغد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولجنة الأزمات، سيتحدد على ضوئه موعد فتح الطيران، وأتوقع عودة النشاط بعد أسابيع، ونحن جاهزون لاستئناف حركة الطيران.

وأوضح: «رئيس الوزراء تابع الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة في زيارة الفترة الماضية وتم تطوير المطارات وعمل نظافة شاملة وستكون هناك زيارة قريبا للتأكد من كل الإجراءات الاحترازية»، مؤكدا استعداد الوزارة لاستقبال السائحين.

ولفت إلى أنه من الوارد تخفيض أسعار التذاكر الفترة المقبلة ووضع حوافز للشركات الخاصة.

وأشار إلى أن الإجراءات واضحة وتتركز على التباعد الاجتماعي في الصالات وسيكون الطعام في عبوات مغلفة ولكن لن يتم تفريغ كراسي في الطائرة مع ارتداء الكمامات والقفازات.

وحول تخصيص مستشفى لعزل المصابين بوزارة الطيران، أكد أنه قام بجولة وسيتم زيادة القدرة الاستيعابية موجها الشكر لوزارة الصحة وأن الإصابات في الوزارة ليست كثيرة.

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