شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تجهيز 30 سريرًا بمستشفى أولاد صقر المركزي لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، تجهيز وتخصيص الطابقين الثاني والثالث في مستشفي أولاد صقر المركزي لاستقبال حالات الإشتباه والحالات الإيجابية لفيروس كورونا «كوفيد ١٩» بعدد 30 سرير عزل.

وأشار «مسعود» إلى فرش وتجهيز 7 أسرة لإستقبال حالات الطاقم الطبي، و7 أسرة لحالات الإشتباه، و16 سرير للحالات الإيجابية، مع مراعاة المسافات المحددة وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

وتم تحديد خط السير للحالات داخل المستشفي وللعاملين، وتم تحديد البوابة الرئيسية لتصبح باب خاص بدخول الحالات المصابة بالأمراض التنفسية، والبوابة الأخري بجوار غرفة الإسعاف ونقطة شرطة المستشفي لدخول العاملين وحالات الطوارئ وباقي الحالات المرضية الأخري، وذلك لمنع انتشار العدوي بين المرضي، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي والمشاركين في العمل على الجهود المبذولة لصالح المرضي والمواطنين، داعيا المولى عز وجل أن تنتهي هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت، وأن يحفظ مصر وشعبها.