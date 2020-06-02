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مبادرة لتوزيع الطعام على أسر العزل المنزلي في «بركة السبع» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، في المنوفية، مبادرة بالتعاون مع تجار الجملة وعدد من المطاعم والمخابز وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة لتوزيع وجبات وخضروات وفواكهه طازجة ومواد غذائية على أسر العزل المنزلي.

اكد محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، بأنه تم التوزيع بالامس على قري شنتنا الحجر، أم صالح، طنبشا، الدبايبة، وعزب راتب، مشيراً إلى استمرار المبادرة لدعم تلك الأسر وتم التنسيق على الاستمرار في التوزيع اسبوعيا لتغطية أكبر عدد من الاسر المتضررة بنطاق المركز والمدينة.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن المبادرة تأتي لمساندة الاسر المتضررة من تداعيات فيروس ، مشيرا إلى أن الدولة تسعى جاهدة في توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة إنتشار .

مبادرة «كلنا واحد» توزيع وجبات ومواد غذائية علي أسر العزل المنزلي بقرى بركة السبع
مبادرة «كلنا واحد» توزيع وجبات ومواد غذائية علي أسر العزل المنزلي بقرى بركة السبع
مبادرة «كلنا واحد» توزيع وجبات ومواد غذائية علي أسر العزل المنزلي بقرى بركة السبع
مبادرة «كلنا واحد» توزيع وجبات ومواد غذائية علي أسر العزل المنزلي بقرى بركة السبع

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