شكرا لقرائتكم خبر عن عمر سمرة يعلن وفاة شقيقته بـ«كورونا»: «لا يمكننا فتح البلاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المغامر المصري عمر سمرة، عن رحيل شقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة عقب إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

وعبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، كشف سمرة تفاصيل رحلة إصابة شقيقته، وقال: «توفت شقيقتي رانيا، أمس 1 يونيو، وذلك الأمر صعب خاصة إنني لم أرها منذ 3 أشهر بسبب الحجر الصحي، ولم أتمكن من التواجد معها في لحظاتها الأخيرة، عقب إصابتها بفيروس كورونا، وهنا يجب تسليط الضوء على أمرين».

وتابع: «في اليومين الماضيين قبل وفاتها، لم نتمكن من العثور على سرير داخل مستشفى وقيل لنا إنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا سيما إنها من ذوي الإعاقة العقلية الشديدة الذين يحتاجون للعلاج في المنزل، ولم يتمكن المدربون على الرعاية الصحية الدخول لها، ولكن الشيء المؤكد إنها كان ينبغي إن تحصل على رعاية أفضل، ويتم توفير الدواء لها بسهولة».

وأضاف: «عار على كل شخص يستفيد من مرض الآخرين لبيع الأدوية وأسرة المستشفيات بمضاعفات سعرها الأصلي، هؤلاء يجب أن يعاقبوا بأقسي عقوبة في القانون، وعلى الحكومة أن تضع على الفور بروتوكولات فريدة لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب تخصيص المستشفيات لذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن يكون هناك مقدمو رعاية مدربون هناك وأن يُسمح لهم بدعمهم، حياتهم مهمة مثل أي شخص».

وأكمل سمرة سرد قصة شقيقته، قائلاً: «كل شخص أخذ هذا الفيروس باستخفاف، وخاصة أولئك الذين أمضوا الأيام القليلة الماضية في الاحتفال أو تجاهل جميع التعليمات الحكومية بشكل صارخ، يجب أن تخجل من أنفسكم، نحن جميعا في هذا الوباء معاـ، فأنت لست شخص حر في الاختيار خاصة إن كانت حياة الآخرين معرضة للخطر، الحرية مكتسب عندما يمكنك ممارسة الأمور بشكل جيد والتصرف بمسؤولية، ومع ارتفاع الحالات المصابة بالفيروس في مصر، لا يمكننا ببساطة فتح البلاد، نحن هناك حاجة إلى مزيد من ضبط النفس».

وختم حديثه مشيراً لدور شقيقته رانيا في دعمه وكيف كان يتعامل معها، قائلاً: «لقد علمتني المسؤولية وكيفية تقديم التضحيات من أجل الآخرين»، وأضاف: «شقيقتي الصغيرة ياسمين مصابة بالفيروس هي الأخرى، ولكن حالتها مستقرة».

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