شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتعاقد مع البنك الأهلي لتوفير سيارة ATM متنقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الثلاثاء، سبل التعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعمر خريبة، نائب مدير عام منطقة الدلتا للبنك الأهلي، ومحمد عرابي، مدير عام البنك الأهلي بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بحسب بيان، على التعاقد للماكينات الحالية، فضلًا عن الاتفاق على سريان التعاقدات الجديدة، وتوفير سيارات متنقلة ATM للقرى.

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم دعم القرى والتوابع بالمحافظة بماكينات ATM البنك الأهلي المصري، خلال 6 أشهر، لتذليل جميع العقبات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وحفاظًا على الصحة العامة لهم.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى استغلال مهارات الشباب والقضاء على البطالة، وذلك بتوفير مشروعات كبيرة ومتوسطة بالمحافظة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب.