شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور محافظ بني سويف ونائبيه.. انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جانبًا من فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء برنامج تأهيل وتمكين الشباب ممن اجتازوا المقابلات الشخصية، حيث انطلقت أولى فعالياتها، الثلاثاء، ضمن الخطوات العملية الأولى لتفعيل مبادرة تأهيل وتمكين الشباب التي أطلقها المحافظ، بجانب مبادرة المجلس الاستشاري للشباب، الذي قد تم تشكيله، وذلك بحضور عاصم سلامة، وبلال حبش، نائبي المحافظ.

وأشار محافظ بني سويف في بيان، الثلاثاء، إلى أن مبادرة تأهيل وتمكين تمثل المحور الثاني من استراتيجية وخطة المحافظة لإتاحة الفرصة أمام شبابها في الدفع بجهود الدولة التنموية، وفقا للرؤية التنموية «مصر 2030» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استهدف المجلس الاستشاري انتقاء مجموعة من الشباب المميز كل في تخصصه، حيث تهدف مبادرة التأهيل والتمكين تأهيل مجموعة من شباب المحافظة المميز على العمل الميداني والدفع بجهود الوحدات المحلية، وتمكينهم هذه المجموعة المدربة كمساعدين «متطوعين» لرؤساء المدن.

وأكد المحافظ أن من أهم القواسم أو النقاط المشتركة بين المبادرتين: العمل التطوعي، وأيضًا إتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب لخدمة وطنه، في إطار خطة الدولة، والرؤية التنموية التي وضعتها المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، منوها أنه أيضًا من أهم القواسم المشتركة بين المبادرتين هو التكامل والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن من المقرر أن تستغرق الدورة 3 أسابيع لتنتهي الخميس 18 الشهر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية للتدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل القانون، الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، الاعلام، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات.