شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة في طنطا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية بشوارع طنطا وكورنيش الاستاد وعدد من مواقف السيارات، الثلاثاء، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود، رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا.
وأوضح محافظ الغربية أنه تم ضبط 15 شخصا بمدينة طنطا خالفوا قرار ارتداء الكمامة، والمخالفات ما بين سيارات سرفيس وأجرة، مشددا على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور لرصد السيارات المخالفة، وتوقيع الغرامات على المخالفين.
وأكد «رحمي» على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
وأمر المحافظ رئيس حي ثان طنطا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض المحلات المخالفة لقرار الغلق بشارع 306، وتم غلق وتشميع أحد المحلات بشارع الحلو.
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