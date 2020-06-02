شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين لمصابي «كورونا» بالمنازل في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق التابعة للإدارات الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا بمنازلهم، والمصابون بحالات بسيطة ويخضعون للعزل المنزلي، وذلك وفقًا للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للحالات المخالطة لمصابي كورونا بمنازلهم بالشرقية

توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للحالات المخالطة لمصابي كورونا بمنازلهم بالشرقية

وأوضح الدكتور هشام مسعود، في بيان، الثلاثاء، أن جميع الفرق بدأت بالانتشار في جميع القرى والنجوع بالمحافظة منذ الخميس الماضي، بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحي بإرشادات الاستخدام، وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم، بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التي تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الاستخدام، واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصًا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.

توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للحالات المخالطة لمصابي كورونا بمنازلهم بالشرقية

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل نظرًا للجهود المبذولة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.