شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه في جنوب أفريقيا وتونس وكندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه في إطار التنسيق والتواصل المُستمر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه وزراء خارجية كل من؛ جنوب أفريقيا «ناليدي باندور»، وتونس «نور الدين الريّ»، وكندا «فرانسوا-فيليب شامبين».

وأضاف أن الاتصالات تناولت مجمل أبعاد علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول مُستجدات العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك التطرق إلى الجهود المشتركة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المُستجد، والتضامن المُتبادل في هذا الصدد.