شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم جهود مكافحة «كورونا».. محافظ بورسعيد يستقبل عددًا من الشباب المتطوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، عددًا من الشباب المتطوعين لمواجهة آثار كورونا ومعاونة الأجهزة الطبية والتنفيذية بالمحافظة للحد من انتشار الفيروس المستجد، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للتعاون مع جميع الجهات المختصة من خلال أندية الفتاة والتطوع بمراكز الشباب وبحضور الدكتور على أبوسمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، في بيان، بجهود الشباب في دعم الدولة لمواجهة جائحة كورونا من خلال تصنيع ٣ آلاف كمامة بأندية الفتاة والتطوع بمراكز الشباب طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني والشباب والرياضة على حرصهم للحفاظ على سلامة الوطن ودعم جهود الدولة وبذل المجهودات دون مقابل، مؤكدا أن هؤلاء الشباب نماذج مشرفة لأوطانهم، ولابد من دعهم وتقديرهم، متنميا أن تمر هذه المرحلة بسلام.

كما طالب المحافظ من الشباب بتكثيف جهودهم في أعمال توعية المواطنين وضرورة التباعد الاحترازي والبعد عن أماكن الازدحام واتخاذ جميع الوسائل الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامات.