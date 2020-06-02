شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: توجيه رئاسي بدعوة المراسلين الأجانب لتغطية الفاعليات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الثلاثاء، في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، لقاء شهر يونيو مع المراسلين الأجانب، حيث التقي بـ50 من ممثلي الوكالات والصحف المعتمدة بمصر، في هذا التقليد الذي تحرص الهيئة العامة للاستعلامات عليه لتعزيز التعاون القائم المبني على الشفافية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لينعكس إيجابيا على أداء عملهم الصحفي وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا.

وأكد ضياء رشوان، في كلمته الافتتاحية، سرعة استجابة الهيئة لتساؤلات المراسلين الأجانب، وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المصري. وأبدى استعداد الهيئة تسهيل عقد لقاءات دورية لمناقشة ملفات متخصصة بعينها، بناء على طلب المراسلين الأجانب مع المسئولين المعنيين، إلى جانب الاجتماع الشهري الذي ينعقد بينه وبين المراسلين.

وأشار «رشوان» إلى توجيه رئيس الجمهورية بدعوة عدد من المراسلين الأجانب للمشاركة في تغطية الفاعليات الوطنية المختلفة.

وفي إطار الحوار التفاعلي بين رئيس الهيئة والحضور قدم مجموعة من المراسلين عددا من الاقتراحات والاستفسارات من أبرزها:

طالب البعض بضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة لترتيب لقاءات مع مختلف المسئولين، وأهمية عقد لقاءات دورية مع مسئولي ملف الصحة للوقوف على مستجدات جائحة كوفيد19.

كما طالبوا تسهيل تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات العزل ومركز مكافحة العدوي، الذي تم انشائه حديثا لنقل صورة واقعية وإبراز الجهد المبذول من الاطقم الطبية، واتاحة الفرصة امام المراسلين الأجانب لتغطية جهود الدولة الإنسانية المتمثلة في توزيع المؤن الطبية.

وفي ضوء تنظيم الهيئة لعدد من الزيارات الميدانية للمراسلين الأجانب للسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية، طالب البعض بتكرار مثل هذه الزيارات في المستقبل.

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وأشاد الحضور بتكريم رئيس الجمهورية لعميد المراسلين الأجانب في مصر فولكهارت فيندفور في التاسع من ديسمبر 2019 واقترحوا اعتبار هذا التاريخ كمناسبة سنوية للاحتفال بالمراسلين الأجانب في مصر، وأن يتم تقديم سبل الدعم لجمعية المراسلين الأجانب في مصر بما يكفل لها مزيد من الفاعلية وتوثيق الروابط معهم.

في نهاية اللقاء، وعد رئيس الهيئة بالنظر بجدية في هذه المقترحات، كما استجاب للعديد من التساؤلات والمطالب الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعمل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، معربا عن حرصه على استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية.