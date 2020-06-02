شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق: 400 جنيه مكافأة يومية للفريق الطبي بعزل مستشفى الباطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان، صرف مكافأة 400 جنيه عن كل يوم للفريق الطبي وهيئة التمريض والعاملين بمستشفى الباطنة لعزل مصابى فيروس كورونا، تقديرا لمجهوداتهم العظيمة وتفانيهم في العمل حتى تمر البلاد من هذه الأزمة.

وقال رئيس الجامعة إنه تم التأهب والاستعداد الكامل لإمتحانات الدراسات العليا التي ستعقد في 28 يونيو 2020 الجاري، وكذا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس في 15 يونيه 2020، من خلال إجراءات احترازية ووقائية في أماكن إنعقاد اللجان، مع توفير أجهزة قياس الحرارة، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات بين الطلاب وأرتداء الكمامات ووجود مطهرات للتعقيم باستمرار توافقا مع خطة الدولة لمواجهة فيرس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة وضع خطة محكمة للتعامل مع الكليات ذات الإعداد الكبيرة مثل كلية الآداب والتجارة والحقوق، بحيث يضمن الدخول الامن من البوابات وعدم التزاحم.

وقرر مجلس الجامعة تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس بعدد من الكليات المختلفه من الذين استوفوا شروط الترقية متمنين لهم الترقية والنجاح في حياتهم العلمية القادمة.

وقدم مجلس جامعة الزقازيق خالص التعازي لأسرة الدكتورة مني خليفة، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية، التي وافتها المنية، الخميس الماضي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

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