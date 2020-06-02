شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر: ضخ استثمارات بـ600 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظة قنا وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وأشار شاكر، في تصريحات صحفية، إلى أن عدد المشتركين في محافظة قنا بلغ 932 ألف مشترك وهي احدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى ابريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وقال المهندس سامي ابو وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم إنشاء 8 موزعات جهد 11 كيلو فولت، وتركيب 336 أكشاك بالمحولات قدرات مختلفة انشاء خطوط كابلات جهد متوسط بطول 542 كم، وانشاء خطوط هوائية جهد متوسط بكمية 272 طن، ومد خطوط كابلات جهد منخفض بطول 37 كم، ومد خطوط هوائية معزولة جهد منخفض بطول 3422 كم، وتركيب 5428 عمود.

وأضاف ابو وردة الى أنه فيما يتعلق بخطة احلال الهوائيات تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي عدد 62 عملية بإجمالي أطوال كابلات 32,1 كم باجمالي تكلفة تبلغ حوالى 30 مليون جنيه، وحول التحسن في الانقطاعات خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 ومقارنتها بالفترة المناظرة مؤشرات استمرار التغذية الكهربية أكد ابو وردة حدوث انخفاض معدل متوسط عدد الانقطاعات SAIFI "انقطاع / مشترك" للغير مبرمج بنسبة 25 % عن الفترة المناظرة بالاضافه الي عمليات الصيانه المكثفه المبرمجه يهدف تدعبم الشيكه ، وانخفاض معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (SAIDI)"دقيقة /مشترك" للغير مبرمج بنسبه 40 % عن الفترة المناظرة، كما حدث انخفاض مؤشر معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (CAIDI) "دقيقة/انقطاع" للغير مبرمج بنسبة 20 % عن الفترة المناظرة.

وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (كأعمال مدنية – ومنظومات رقمية مميكنة) فان الشركة تعمل لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، حيث أثمرت هذه المجهودات في تقليل قوائم الانتظار حيث لا يتعدى التركيب اسبوع من سداد القيمة.

وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاع قنا تم الانتهاء من الأعمال المدنية ل9 مراكز خدمة عملاء ، وتم الانتهاء من تركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لـ2 مركز خدمة عملاء وجاري تركيب لـ3 مراكز خدمة عملاء .

وحول السداد الإليكتروني عن شهري مارس وأبريل للعدادات مسبقة الدفع والعدادات الميكانيكية والرقمية بلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات مسبقة الدفع 170 الف عملية سداد بإجمالي مبلغ حوالي 14 مليون حنيه.

كما بلغت عدد عمليات السداد الإليكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية 400 عملية سداد بإجمالي مبلغ حوالي 56 الف جنيه.

وحول برنامج القراءة الموحد بدأ العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد تدريجيا من شهر فبراير 2020 بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به شهريا عن قناعة كاملة ورضاء تام وذلك من خلال هذا البرنامج الموحد والذي يقضى على أي تدخل بشرى في اصدار الفاتورة حيث يتم قراءة العدادات اليه عن طريق التصوير المباشر للعداد وحساب فارق الاستهلاك الكترونيا.

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