أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 3/6/2020

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا جديداً حسب ما أعلنته شعبة الثروة الداجنة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2020, حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة حوالى 24 جنيه في المزرعة مقابل 26 جنية بخلاف أسعار أمس, وكذلك تتراوح سعر الدجاج في محلات التجزئة ما بين 29 إلى 30 جنية, ويرجع ذلك الانخفاض إلى زيادة العرض وقلة الطلب, فيما سجل سعر الدجاج البلدي في المزرعة حوالى 32 جنية للكيلو, بينما يكون سعره في محلات التجزئة ما بين 35 إلى 36 جنية للكيلو, وتراوح سعر الكتكوت ما بين 9 إلى 11 جنية, فيما سجل سعر كرتونة البيض في المزرعة 25 جنية, وتباع للمستهلك ما بين 30 إلى 32 جنية.

وقد أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن لتصل لحوالي مليار فرخة سنويا, وهذا الانتاج يكفى السوق المحلى, كما أن نسبة لإنتاج الريفي يصل ما بين 25 إلى 30% من إجمالي لإنتاج, وأن هناك حوالى 125 مليون فرخه سنويا إنتاج بلدى, فيما وصل إنتاج مصر من البيض حوالى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد .