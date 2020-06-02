سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2/6/2020 وعيار 21 يسجل 769 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب ارتفاع كبير بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2020, وأكدت شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية أن الذهب قد ارتفع 5 جنيه, ويرجع ذلك الإرتفاع في أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر الدولار ليقترب إلى 16 جنية في بعض البنوك, وقد شهد أسعار الذهب ارتفاع كبير ليصل لأكثر من 10% منذ بداية العام, ويرجع ذلك لارتفاع إلى عدة أمور أهمها تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وكذلك لاحتجاجات في الولايات المتحدة وكذلك انتشار فيروس كورونا, كل هذه لأسباب أثرت سلبياً على أسعار الذهب, وسوف نستعرض لكم في هذا المقال أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 878,85 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 769 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 659,15 جنيه للجرام.

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سجل سعر الجنية الذهب اليوم نحو 6152 جنيه.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1742 دولار.

فيما تختلف مصنعية الذهب في مصر باختلاف نوع وعيار الذهب, حيث يتراوح سعر الدمغة والمصنعية في محلات الصاغة ما بين 65إلى 100 جنية للجرام, وتختلف سعر الذهب من محل إلى أخر ومن مكان إلى أخر ويكون الفرق بواقع 2 جنيه لا غير.