سعر الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء 2/6/2020 في سوق العبور سعر الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء 2/6/2020 في سوق العبور

استقر سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة في اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2020, وقد شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار خلال الفترة الماضية بالرغم من الإقبال الشديد عليها خلال الفترة الماضية, وقد أكد رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض في جميع أصناف الخضار والفاكهة قد ساهم وبشكل كبير في استقرار الأسواق المصرية, وسوف نستعرض في هذا المقال أسعار الفاكهة.

سجل سعر اليوسفي في سوق الجملة اليوم ما بين 4 إلى 9 جنيها, وسجل سعر البرتقال الصيفي اليوم ما بين 5 إلى 8 جنيه, فيما سجل سعر الليمون ما بين 6 إلى 16 جنيه, فيما انخفض سعر الخوخ العريش ليتراوح سعرة ما بين 4 إلى 6 جنيه, وسجل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي ما بين 17 إلى 23 جنية, والتفاح الجولدن 17 جنيه, والتفاح السوري 18 جنيه والتفاح المصري 10,5 جنيه, بينما سجل سعر الفراولة ما بين 4 إلى 7 جنيه, والكنتالوب ما بين 3 إلى 6 جنيه, كما سجل الشمام ما بين 4 إلى 7 جنيه, والجوافة ما بين 3 إلى 7 جنيه والكاكا ما بين 6 إلى 9 جنية .

كما أكد رئيس شعبة الخضروات والفاكهة استقرار سعر الخضروات اليوم أيضاً في سوق العبور للجملة.