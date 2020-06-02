حالة الطقس غدا الاربعاء على محافظات الجمهورية… طقس معتدل على القاهرة ومحافظات الوجه البحري

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر المستجدات الخاصة بحالة الطقس في جمهورية مصر العربية، حيث تعرضت الجمهورية خلال الأيام الماضية ارتفاع في درجات الحرارة ولكن سرعان ما عاودت درجات الحرارة التراجع، وسوف نوافيكم الآن تقرير كامل حول حالة الطقس غدا الأربعاء في مصر.

حالة الطقس في مصر غدا الأربعاء:

تتوقع هيئة لأرصاد الجوية أن يكون طقس غدا الأربعاء معتدل على القاهرة ومحافظات الوجه البحري في النهار مائل للبرودة في الليل، مع تكون الشبور الخفيفة في الصباح والرياح ستكون معتدلة تنشط غالباً، وبينما ستشهد السواحل الشمالية الشرقية والغريبة طقس لطيف في النهار مائل للبرودة في الليل، والرياح معتدلة تنشط غالباً.

وبالنسبة لطقس الصعيد فسيسود طقس مائل للحرارة في النهار مائل للبرودة في الليل، والرياح معتدلة تنشط غالباً، كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على خليج السويس مما يتسبب في اضطراب للملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى20 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة.

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مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.